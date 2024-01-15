Хоккеисты «Академии Михайлова» одержали победу над «Тамбовом»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В понедельник, 15 января, в Тамбове АКМ сыграл второй матч новой выездной серии Всероссийской хоккейной лиги сезона 2023/2024. Тульские хоккеисты обыграли местный клуб со счетом 3:2.



Губернатор Алексей Дюмин поздравил команду и болельщиков с пятой победой подряд.

- Сегодня наши парни провели отличный матч, показали слаженную командную работу. Хоккеисты АКМ в упорной борьбе доказали свое преимущества, - сказал глава региона.

Следующий матч в рамках Всероссийской хоккейной лиги АКМ сыграет 17 января в Саратове против «Кристалла».