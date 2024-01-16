Погода в Туле 16 января: небольшой снег и до -5

Во вторник в регионе будет облачно, ожидается снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.
Ветер южный, до 10 метров в секунду. Температура ночью — от -8 до -3, днём — от -5 до нуля. Атмосферное давление — 725-730 мм рт. ст.
Синоптики обещают низкое атмосферное давление.
Во вторник в регионе будет облачно, ожидается снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.
Ветер южный, до 10 метров в секунду. Температура ночью — от -8 до -3, днём — от -5 до нуля. Атмосферное давление — 725-730 мм рт. ст.
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