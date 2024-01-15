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Где в Туле не будет электричества 16 января

Где в Туле не будет электричества 16 января

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Ф. Энгельса, 159 к. 1, 159 к. 2,
  • ул. Бондаренко, 33, 35, 37,
  • ул. Рязанская, 4, 6,
  • пр-т Ленина, 84, 127, 127-а, 129, 129-а, 131, 131-а, 131-в, 133, 135,
  • д. Ивановка: ул. Луговая, 3, 6-а,
  • ул. Новая, 1-7,
  • ул. Садовая, 1-а, 8,
  • ул. Ивановская, 30-36 (чётн.),
  • ул. Лесная, 5, 7, 12,
  • ул. Венёвская, 72,
  • ул. Крестьянская, 6,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-9 (нечётн.), 8, 11-а, 12,
  • Хомяковский пр-д,
  • ул. Берёзовская,
  • п. Дачный: ул. Зелёная, 5-25 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 1-а, 4-а, 6-а, 27-б, 28,
  • ул. Солнечная, 3-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 7-а, 22-а, 29-а,
  • ул. Зелёная, 1, 2,
  • ул. Новая, 17-25 (нечётн.), 1-а, 27-б, 28-а, 28-б, 36,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 18-82 (чётн.), 3-73 (нечётн.), 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а, 148,
  • ул. Невская, 2, 4,
  • ул. Самарская, 26,
  • пер. Колхозный, 7,
  • ул. Окская, 1, 5,
  • ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 3-а, 4, 4-а, 13, 18, 83,
  • ул. Казанская, 22-34 (чётн.),
  • ул. Сафонова, 20, 29, 32.

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