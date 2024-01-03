В Алексине 7 января состоится Рождественская лыжная гонка

Фото минспорта Тульской области

Традиционная Рождественская лыжная гонка в Алексине состоится 7 января. Как сообщили в минспорта Тульской области, ее перенесли с 3 января из-за погодных условий.

На лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» в Алексине соберутся любители лыжного спорта. Соревнования пройдут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км среди всех возрастных категорий.



Программа мероприятия:

11:00 – регистрация участников;

12:00 – старт участников.

Соревнования пройдут в рамках общероссийской Декады спорта и нацпроекта «Демография».

