  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Алексине 7 января состоится Рождественская лыжная гонка - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине 7 января состоится Рождественская лыжная гонка
Фото минспорта Тульской области

В Алексине 7 января состоится Рождественская лыжная гонка

Мероприятие пройдет на базе школы «Горизонт».

Традиционная Рождественская лыжная гонка в Алексине состоится 7 января. Как сообщили в минспорта Тульской области, ее перенесли с 3 января из-за погодных условий. 

На лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» в Алексине соберутся любители лыжного спорта. Соревнования пройдут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км среди всех возрастных категорий.

Программа мероприятия:

  • 11:00 – регистрация участников;
  • 12:00 – старт участников.

Соревнования пройдут в рамках общероссийской Декады спорта и нацпроекта «Демография».
 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:07 0
Другие статьи по темам
Событие
минспорта Тульской областиРождественская гонка
Место
Алексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области увеличили выплату за службу по контракту до 255 тыс. рублей
В Тульской области увеличили выплату за службу по контракту до 255 тыс. рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.