В Тульской области увеличили выплату за службу по контракту до 255 тыс. рублей

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Вводятся и другие дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта в нашем регионе увеличился. Новые меры по поддержке участников СВО и членов их семей ввели по поручению губернатора Алексея Дюмина.

Так, единовременные региональные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены со 150 до 255 тыс. рублей. С учетом выплаты Президента РФ, общая сумма составит 450 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, для членов семей жителей других регионов, заключивших контракт в Тульской области, установлены новые меры поддержки. Среди них - компенсация расходов на дорогу в Тулу и аренду жилья (15 тыс. рублей), а также обеспечение трудоустройства. Детей участников СВО устроят в детский сад, школу, а кружки и секции они смогут посещать бесплатно.