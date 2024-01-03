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В Тульской области увеличили выплату за службу по контракту до 255 тыс. рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области увеличили выплату за службу по контракту до 255 тыс. рублей

Вводятся и другие дополнительные меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Размер единовременной выплаты при заключении контракта в нашем регионе увеличился. Новые меры по поддержке участников СВО и членов их семей ввели по поручению губернатора Алексея Дюмина. 

Так, единовременные региональные выплаты при заключении контракта на военную службу увеличены со 150 до 255 тыс. рублей. С учетом выплаты Президента РФ, общая сумма составит 450 тыс. рублей.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, для членов семей жителей других регионов, заключивших контракт в Тульской области, установлены новые меры поддержки. Среди них - компенсация расходов на дорогу в Тулу и аренду жилья (15 тыс. рублей), а также обеспечение трудоустройства. Детей участников СВО устроят в детский сад, школу, а кружки и секции они смогут посещать бесплатно.

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