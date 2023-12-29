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Алексей Дюмин поздравил АКМ с победой над казанским «Барсом»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил АКМ с победой над казанским «Барсом»

Заключительный матч года завершился со счётом 3:0.

В «Ледовом дворце» Тулы состоялся заключительный матч года Всероссийской хоккейной лиги — АКМ принимал на своем льду казанский «Барс». Тульские хоккеисты одержали победу со счетом 3:0. Алексей Дюмин поздравил спортсменов с победой.

— Сегодняшний успех АКМ — прекрасное завершение этого года. Поздравляю нашу команду и болельщиков с наступающим Новым годом! Желаю ребятам сохранить набранный темп и победный настрой в будущем году! Успехов и новых достижений! Всем ценителям хоккея — ярких впечатлений от предстоящих игр! — сказал губернатор.

Следующий матч АКМ состоится 6 января в Туле. Первым соперником 2024 года станет ЦСК ВВС.

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