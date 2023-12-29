В состав региональной избирательной комиссии вошла Ирина Гребенькова. Ее выдвинула Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Ирина Гребенькова — секретарь реготделения партии эсеров, член Бюро Совета и реготделения партии.
Фото предоставлено региональной ЦИК.
Назначен новый член избиркома Тульской области
Она заменит Анну Павлухину.
В состав региональной избирательной комиссии вошла Ирина Гребенькова. Ее выдвинула Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
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