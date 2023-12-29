Назначен новый член избиркома Тульской области

В состав региональной избирательной комиссии вошла Ирина Гребенькова. Ее выдвинула Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». Об этом сообщили в региональном избиркоме.



Ирина Гребенькова — секретарь реготделения партии эсеров, член Бюро Совета и реготделения партии.