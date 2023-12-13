В Туле состоялось первенство по стрельбе из пневматического оружия

Фото минспорта Тульской области

С 8 по 10 декабря в Туле прошло открытое первенство области по стрельбе из пневматического оружия. Кроме того, провели 8-й Кубок чемпиона мира ЗМС О. С. Закуренова. Об этом рассказали в региональном минспорте.



В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из Тулы и Тульской области, а также представители Коломны, Обнинска и Калуги.





Победителями в личном первенстве стали:

Трифонов Сергей — мужчины, Обнинск;

Демидова Александра — женщины, «ЦДЮТиПВ», Тула;

Аждаров Дамир — юноши, «ТулСВУ», Тула;

Ситникова Дарья — девушки, Новомосковск;

Колесникова Светлана — женщины, Коломна;

Шегай Дмитрий — мужчины, Обнинск;

Бугакова Анна — девушки, «ЦДЮТиПВ», Тула;

Белов Иван — юноши, Обнинск.



Командное первенство: