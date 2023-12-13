В Туле состоялось первенство по стрельбе из пневматического оружия

С 8 по 10 декабря в Туле прошло открытое первенство области по стрельбе из пневматического оружия. Кроме того, провели 8-й Кубок чемпиона мира ЗМС О. С. Закуренова. Об этом рассказали в региональном минспорте.
В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из Тулы и Тульской области, а также представители Коломны, Обнинска и Калуги.
Победителями в личном первенстве стали:
- Трифонов Сергей — мужчины, Обнинск;
- Демидова Александра — женщины, «ЦДЮТиПВ», Тула;
- Аждаров Дамир — юноши, «ТулСВУ», Тула;
- Ситникова Дарья — девушки, Новомосковск;
- Колесникова Светлана — женщины, Коломна;
- Шегай Дмитрий — мужчины, Обнинск;
- Бугакова Анна — девушки, «ЦДЮТиПВ», Тула;
- Белов Иван — юноши, Обнинск.
Командное первенство:
- 1-е место — «ЦДЮТ и ПВ», Тула;
- 2-е место — СШОР «Квант», Обнинск;
- 3-е место — СШ «Снайпер», Калуга.