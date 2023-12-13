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В Туле состоялось первенство по стрельбе из пневматического оружия
Фото минспорта Тульской области

В Туле состоялось первенство по стрельбе из пневматического оружия

В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из Тулы, области и соседних регионов.

С 8 по 10 декабря в Туле прошло открытое первенство области по стрельбе из пневматического оружия. Кроме того, провели 8-й Кубок чемпиона мира ЗМС О. С. Закуренова. Об этом рассказали в региональном минспорте.

В соревнованиях приняли участие 167 спортсменов из Тулы и Тульской области, а также представители Коломны, Обнинска и Калуги.
 

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Победителями в личном первенстве стали:

  • Трифонов Сергей — мужчины, Обнинск;
  • Демидова Александра — женщины, «ЦДЮТиПВ», Тула;
  • Аждаров Дамир — юноши, «ТулСВУ», Тула;
  • Ситникова Дарья — девушки, Новомосковск;
  • Колесникова Светлана — женщины, Коломна;
  • Шегай Дмитрий — мужчины, Обнинск;
  • Бугакова Анна — девушки, «ЦДЮТиПВ», Тула;
  • Белов Иван — юноши, Обнинск.


Командное первенство:

  • 1-е место — «ЦДЮТ и ПВ», Тула;
  • 2-е место — СШОР «Квант», Обнинск;
  • 3-е место — СШ «Снайпер», Калуга.

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