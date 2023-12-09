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В тульское отделение Соцфонда ежедневно звонят около 500 человек
Фото: ru.freepik.com

В тульское отделение Соцфонда ежедневно звонят около 500 человек

Специалисты учреждения в 2023 году проконсультировали более 83 тысяч туляков.

Более 83 тысяч жителей региона получили консультации специалистов отделения СФР по Тульской области в едином контакт-центре по номеру 8(800)100-00-01. В среднем, ежедневно сотрудники принимают около 500 звонков.

По номеру телефона 8(800)100-00-01 специалисты ответят на вопросы, касающиеся социального и пенсионного обеспечения, расскажут, как оформить и получить материнский капитал, детские пособия, пенсии, социальные выплаты, субсидии или компенсации.

Звонки на этот номер бесплатны – как для стационарных, так и для мобильных телефонов. На самые популярные вопросы отвечает виртуальный ассистент – голосовой робот Яна. Если нужна более детальная информация, виртуальный помощник переведет звонок на оператора первой федеральной линии.

Персональная информация о размере пенсии, дате доставки пенсии, суммах социальных выплат может быть предоставлена только после идентификации гражданина: оператор попросит назвать кодовое слово и номер СНИЛС. Если кодовое слово не установлено, специалист расскажет, как его установить.

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