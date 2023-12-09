Ущерб по коррупционным преступлениям составил более 46 млн рублей

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9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. В СУ СКР по Тульской области проанализировали работу по противодействию коррупции.

Так, на сегодняшний день в следственном управлении зарегистрировано 257 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. По результатам их рассмотрения возбуждено 227 уголовных дел.

- За истекший период следователями завершено расследование 136 уголовных дел о коррупции. К данной категории относятся дача и получение взятки, посредничество во взяточничестве, превышение должностных полномочий, присвоение и растрата, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп, мошенничество, служебный подлог и другие, - рассказали в СУ СКР по Тульской области.

Большинство оконченных производством и направленных в суд уголовных дел связано с дачей и получением взятки, присвоении, растрате имущества и злоупотреблении должностными полномочиями. В этом году завершено расследование трех уголовных дел в отношении лиц с особым правовым статусом.

Одним из основных направлений в работе ведомства остается возмещение ущерба. Так, в текущем году размер причиненного преступлениями коррупционной направленности ущерба составил 46 299 000 рублей. Следователями в ходе расследования обеспечено возмещение ущерба на 95%, наложен арест на имущество на сумму свыше 84 884 000 рублей.

Если вам известны факты коррупции, вы можете сообщить о них следователям по телефону доверия 8-961-152-03-32. Также оформить электронные сообщения через Интернет-приемную на официальном сайте. Или обратившись в личные сообщения официальных аккаунтов в социальных сетях https://vk.com/tulasledcom.