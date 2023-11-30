Академия «Арсенал» приглашает юных футболистов на просмотры

Фото из архива Myslo.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» напоминает о конкурсном наборе юношей 2017 года рождения. Просмотры состоятся 2 декабря в футбольном манеже Центрального стадиона.

Регистрация начнется в 11.30 в здании Академии ПФК «Арсенал» по адресу: Тула, пр. Ленина, 87/10. Начало просмотров в 12.00.

При себе иметь спортивную форму и обувь, свидетельство о рождении или паспорт, медицинскую справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий футболом.

Обратите внимание, что без медицинской справки в допуске к просмотру будет отказано.

Предварительная регистрация с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам: +7 (4872) 52-52-87, +7 (961) 262-29-46.

Занятия бесплатные.