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АКМ разгромил в Туле «Омские Крылья» — 5:0
Фото пресс-службы АКМ.

АКМ разгромил в Туле «Омские Крылья» — 5:0

Матч прошел накануне в Ледовом дворце.

Начало встречи осталось за гостями: несколько раз выручил вратарь Денис Попов. К середине периода туляки успели два раза поиграть в меньшинстве. С трудом, но «михайловцы» выстояли, опять на высоте был голкипер. На 13-й минуте встречи Денис Почивалов замкнул передачу Глеба Петрова — 1:0. Гол добавил АКМ уверенности, концовку периода подопечные Сергея Решетникова забрали, но счет встречи остался прежним.

Во втором периоде АКМ с самого начала завладел инициативой. Сначала Низовкину немного не повезло на добивание с пятака, а после Комаристый бросал с близкого расстояния, но вратарь справился. Гости ответили броском от синей линии. На 28-й минуте тулякам удалась результативная атака: Иван Лапшин с левого фланга отдал на пятак Глебу Петрову, который своим шансом воспользовался — 2:0. «Михайловцы» поймали кураж и увеличивали давление на ворота гостей. На 32-й минуте Сергей Теряев передачей от борта вывел Даниила Анопа на рандеву с вратарем, которое нападающий АКМ успешно реализовал — 3:0.

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Третий отрезок встречи получился не менее насыщенным, чем второй. Омичи попробовали вернуться в игру: заработали численное преимущество и провели пару острых атак, но Денис Попов и штанга сделали свою работу на отлично. К середине периода туляки перехватили инициативу. Илья Шипов и Глеб Петров «нарисовали» четвёртый гол туляков: первый отдал передачу с левого фланга, а второй вовремя подставил клюшку — 4:0. За пять минут до сирены Даниил Аноп оформил дубль: вратарь соперника не смог зафиксировать шайбу, а тульский нападающий ошибку подкараулил и забросил пятую шайбу в пустые ворота. Уверенная победа АКМ — 5:0.

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