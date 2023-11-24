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Автобус с 16 пассажирами улетел в кювет в Тульской области
Фото: ГУЗ ТО «ТЦМКСиНМП»

Автобус с 16 пассажирами улетел в кювет в Тульской области

Сразу после этого ДТП съехал с дороги и опрокинулся следовавший следом микроавтобус.

В ночь на 24 ноября на автодороге М-4 «Дон» в Воловском районе произошло ДТП. По предварительной информации, на 271-м км (платный участок) водитель автобуса Setra не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет и там опрокинулся на бок. Следовавший за ним микроавтобус дважды развернуло на дороге, после чего он тоже улетел в кювет. Как сообщили в МЧС, в автобусе было 16 пассажиров.

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«Оперативным отделом Центра медицины катастроф были направлены 11 бригад. Прибыв к месту аварии, специалисты установили взаимодействие с другими службами и приступили к оценке ситуации. После проведенной медицинской разведки установлено, что пострадавших нет. Медики осуществляли дежурство на месте происшествия до завершения спасательных работ», — сообщил региональный Центр медицины катастроф.
 

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Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:51 +3
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