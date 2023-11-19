Спортсмены из Тулы завоевали медали чемпионата ЦФО по айкидо

Фото: vk.com/minsport71

В соревнованиях участвовало более 100 представителей из разных регионов России.

С 17 по 19 ноября в Туле проходил чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Московской областей и Москвы.

Наши спортсмены показали следующие результаты:

Кихон-вадза парный разряд (мужчины)

Золото — Евгений Самсонов

Серебро — Александр Панков

Кихон-вадза парный разряд (женщины)

Серебро — Наталья Тимченко

Дзюи-вадза парный разряд (мужчины)

Золото — Евгений Самсонов

Серебро — Андрей Московский

Дзюи-вадза парный разряд (женщины)

Бронза — Наталья Тимченко

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.

