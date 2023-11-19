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Спортсмены из Тулы завоевали медали чемпионата ЦФО по айкидо
Фото: vk.com/minsport71

Спортсмены из Тулы завоевали медали чемпионата ЦФО по айкидо

В соревнованиях участвовало более 100 представителей из разных регионов России.

С 17 по 19 ноября в Туле проходил чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Московской областей и Москвы.

Наши спортсмены показали следующие результаты:

Кихон-вадза парный разряд (мужчины)

Золото — Евгений Самсонов
Серебро — Александр Панков

Кихон-вадза парный разряд (женщины)

Серебро — Наталья Тимченко

Дзюи-вадза парный разряд (мужчины)

Золото — Евгений Самсонов
Серебро — Андрей Московский

Дзюи-вадза парный разряд (женщины)

Бронза — Наталья Тимченко

Спортсмены тренируются под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 20:01 0
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