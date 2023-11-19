Спортсмены из Тулы завоевали медали чемпионата ЦФО по айкидо

С 17 по 19 ноября в Туле проходил чемпионат ЦФО по айкидо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Владимирской, Тверской, Московской областей и Москвы.
Наши спортсмены показали следующие результаты:
Золото — Евгений Самсонов
Серебро — Александр Панков
Серебро — Наталья Тимченко
Золото — Евгений Самсонов
Серебро — Андрей Московский
Бронза — Наталья Тимченко
Спортсмены тренируются под руководством Сергея Абраменкова и Александра Козлова.