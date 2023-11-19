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В Новомосковске потеря смартфона обернулась уголовным делом

В Новомосковске потеря смартфона обернулась уголовным делом

В преступлении подозревают 29-летнюю жительницу соседнего города.

Недавно в Новомосковскую полицию обратилась 17-летняя девушка. Она заявила, что где-то оставила смартфон и не может его найти. Гаджет смог найти участковый. В ходе оперативных мероприятий он выяснил, что устройство может находиться у 29-летней жительницы Донского.

«Женщина призналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В настоящее время в отделе МВД России по городу Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сергей Стариков
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вчера, в 21:03 0
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