Новомосковским школам вручили инвентарь для флорбола

Фото Федерации хоккея Тульской области.

В регионе этим видом спорта занимаются уже в 59 учебных заведениях.

В Новомосковске состоялась торжественная церемония вручения флорбольного инвентаря двум муниципальным образовательным учреждениям.

В рамках мероприятия Федерацией флорбола Тульской области организован мастер-класс с учителями физической культуры и учениками гимназии. На занятии тренер флорбольной команды МБОУ «ЦО № 23» Камран Халилов рассказал о методике преподавания и основные правила игры.

Сертификаты на 20 клюшек, 2 ворот, 20 мячей, 20 манишек, экипировку для вратарей получили МБОУ «Гимназия № 13» и МБОУ «ЦО № 1». Комплекты оборудования передал школам исполнительный директор Федерации хоккея Тульской области Николай Ивашков.

На сегодняшний день флорбол популяризируют уже 59 школ Тульской области.