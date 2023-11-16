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По итогам 2023 года продажи автокредитов в России приблизятся к 1,6 трлн рублей 

По итогам 2023 года продажи автокредитов в России приблизятся к 1,6 трлн рублей 

Этот результат более чем в два раза превысит показатель по итогам 2022 года и на 45% — рекордного 2021 года.

По итогам 10 месяцев текущего года российские банки предоставили физлицам в рамках автокредитования уже более чем 1,2 трлн рублей. Эта цифра превышает результат не только по итогам всего 2022 года, когда сегмент столкнулся с серьезными вызовами, но и 2021 года, когда на рынке наблюдался максимальный спрос заемщиков.

Несмотря на рост ставок по автокредитам вслед за ужесточением политики Центрального банка, рынок поддерживает расширение ассортимента китайских автомобилей, параллельный импорт, а также увеличение доли дилеров в сегменте машин с пробегом и расширение числа субсидированных программ.

«Максимально высокий спрос заемщиков в этом году мы наблюдали в октябре. На фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки и изменения курса рубля россияне стремились приобрести транспортные средства до изменения процентных ставок по кредитам и стоимости автомобилей. Это более чем на 20% по количеству и почти на 30% по объему превышает результат сентября, а также в разы опережает показатели октября прошлого года. В целом по рынку объем выдач достиг 166,5 млрд рублей — на 17% больше, чем в сентябре. До конца года мы ожидаем сохранения спроса клиентов на сопоставимом уровне», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

сегодня, в 13:05
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