Иван Охлобыстин снялся в третьем сезоне сериала «Полярный»

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Первые два сезона проекта кинокомпании 1-2-3 Production стали безусловными хитами эфира телеканала ТНТ. В третьем сезоне Михаил Пореченков вернётся к роли Вити Громова и продолжит наводить порядок в маленьком заснеженном городке, где все живут по особым полярным правилам.





Наш земляк — актер Иван Охлобыстин — продолжит играть роль авторитета по прозвищу Болт в новом сезоне сериала.

Актер окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И. Таланкина). Учился на одном курсе с Тиграном Кеосаяном, Бахтияром Худойназаровым, Фёдором Бондарчуком, Александром Башировым, Рашидом Нугмановым. На данный момент на счету актера уже более 140 работ.

По сюжету в третьем сезоне Витя (Михаил Пореченков) не просто лучший фермер Заполярья, но и счастливый отец. Однако насладиться семейной идиллией снова не получится. По личной просьбе губернатора Витя становится мэром Полярного.

Также в сериале снялись Катерина Шпица, Ян Цапник, Мария Кравченко, Антон Богданов, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Михаил Пореченков, актёр:

— Витя всегда был эдаким Ильёй Муромцем: богатырём, который выходит на свет, только когда князь зовёт, а остальное время проводит в тени. Но в новом сезоне ему всё-таки придётся принять новый вызов. Теперь он станет народным избранником не только на словах, и это доверие нужно будет оправдать. Справится ли Витя с грузом ответственности, к которому он не привык, сумеет ли сохранить в себе все те качества, за которые его любят и ценят, — это главный вопрос сезона.