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Арбитр из Тульской области Анастасия Васильева рассудит Матч Звезд Женской хоккейной лиги
Фото с сайта минспорта Тульской области.

Арбитр из Тульской области Анастасия Васильева рассудит Матч Звезд Женской хоккейной лиги

Ранее хоккеистка играла в женской команде «Атлант» из Подольска.

2 декабря в Ледовом дворце Тулы состоится Матч Звезд Женской хоккейной лиги. Объявлены имена арбитров, которые будут работать на поединке. В судейской бригаде — главные арбитры Дарья Абросимова и Анастасия Курашова, линейные судьи Алина Власова и представительница Тульской области Анастасия Васильева.

Анастасия играла в женской команде «Атлант» из Подольска под руководством Елены Ивановой (сейчас действующий арбитр ЖХЛ). Васильева выпускалась из клуба и не планировала продолжать хоккейную карьеру, но тренер предложила Анастасии попробовать себя в судействе и порекомендовала её в Федерацию хоккея Московской области. Тулячка начинала с детских турниров в Подольске. В ЖХЛ — с сезона 2017/2018. Обслуживала матчи финалов Кубка ЖХЛ в сезонах 2020/2021 и 2022/2023.

— Ждала приглашение на Матч Звезд ЖХЛ, потому что за семь лет в Лиге ни разу не работала на этом мероприятии. Хотя в 2020 году принимала участие в мастер-шоу КХЛ, когда четыре девушки-арбитра помогали игрокам в конкурсах. Из-за этого многие думают, что я судила и Матч Звезд ЖХЛ, но это не так. В этом году я как раз переехала жить в Тулу, поэтому мне очень удобно. Жду феерии, полных трибун, шоу от хоккеисток. Думаю, мы с арбитрами тоже что-нибудь придумаем. Покажем, что в женском хоккее тоже можно веселиться. Ещё в Тулу на Кубок Вызова поедет мой брат Кирилл Васильев, он представит команду Запада. Круто, что мы попали в один год, — цитирует Анастасию Васильеву минспорт Тульской области.

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