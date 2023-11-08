Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу

Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал проходящего в Уфе чемпионата России по боксу среди женщин. 8 ноября в четвертьфинале в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка за явным преимуществом в третьем раунде выиграла у Татьяны Перцевой из Астраханской области. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

За выход в финал Дарья Абрамова 10 ноября сразится с Евгенией Лочкановой из Челябинской области, которая в четвертьфинале была сильнее Наталии Мезенцевой из Санкт-Петербурга.

Ещё одна представительница Тульской области — Варвара Басова — бой ¼ финала проведёт в четверг, 9 ноября.

Имена чемпионок страны станут известны в субботу, 11 ноября.

