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Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал чемпионата России по боксу

Наша спортсменка выступает в весовой категории до 57 килограммов.

Тулячка Дарья Абрамова вышла в полуфинал проходящего в Уфе чемпионата России по боксу среди женщин. 8 ноября в четвертьфинале в весовой категории до 57 килограммов наша спортсменка за явным преимуществом в третьем раунде выиграла у Татьяны Перцевой из Астраханской области. Об этом сообщает Федерация бокса Тульской области.

За выход в финал Дарья Абрамова 10 ноября сразится с Евгенией Лочкановой из Челябинской области, которая в четвертьфинале была сильнее Наталии Мезенцевой из Санкт-Петербурга.

Ещё одна представительница Тульской области — Варвара Басова — бой ¼ финала проведёт в четверг, 9 ноября.

Имена чемпионок страны станут известны в субботу, 11 ноября.
 

сегодня, в 17:58 +1
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