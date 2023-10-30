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Атлантический циклон принесет в Центральную Россию аномальное потепление
Фото Алексея Пирязева.

Атлантический циклон принесет в Центральную Россию аномальное потепление

Местами воздух прогреется до +13°.

Прошедшая неделя в Центральной России отметилась зимним вторжением: в регионах местами подморозило до -5 градусов, выпал снег и даже сформировался снежный покров.

В ближайшие дни погода кардинально изменится. Атлантический циклон принесет потепление. В понедельник днем ожидается −2…+3°, а к вечеру потеплеет до +1…+6°.

Во вторник местами пройдут дожди, воздух прогреется до +5…+10°, что на 4–5° выше климатической нормы.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», среда станет самым теплым днем на текущей неделе. Пройдут небольшие дожди, усилится ветер.

Столбики термометров поднимутся до +8…+13°, это на 7–8° теплее нормы.

А с четверга уже начнет постепенно возвращаться осенняя прохлада. Ожидаются ливни, днем не выше +5…+10°.

В конце рабочей недели резко похолодает. Пройдет снег, образуется гололедица. Дневная температура опустится до −2…+3°.

На выходных среднесуточная температура воздуха окажется в границах, характерных для метеорологической зимы.

Фотограф:
сегодня, в 09:04 +1
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