Экс-тренер сборной России Черчесов в Туле: Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал»

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

На вчерашнем матче «Арсенал» — «Кубань» был замечен экс-тренер сборной России Станислав Черчесов. В интервью пресс-службе тульского клуба он пояснил, зачем приехал.

— Я уже не нейтральный зритель, я болел за «Арсенал». И мой сын в «Арсенале». Сегодня был хороший матч с определенной интригой. «Арсенал» начал хорошо, забили. Потом отдали инициативу и за это поплатились. В конце концов это заслуженная победа. Хотя такие матчи можно и проиграть.

Напомним, ранее тульский «Арсенал» заключил контракт с 28-летним голкипером Станиславом Черчесовым.