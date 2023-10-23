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Туляк обвиняет сиделку в краже 5 млн рублей: в истории разбирается полиция

Туляк обвиняет сиделку в краже 5 млн рублей: в истории разбирается полиция

Женщина утверждает, что пенсионер подарил ей деньги, но просто позабыл про это.

В редакцию Myslo обратился 81-летний Леонид Ч. Мужчина заявил, что лишился 5 миллионов рублей — «благодаря» совместным усилиям одного из крупнейших банков РФ и своей соседки. 

— Несколько лет назад у меня умерла супруга, я тяжело переживал утрату. Моё здоровье и так было подорвано, так как я принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а после смерти жены начались и проблемы с речью — забываю слова и очень долго выстраиваю из-за этого предложения. Через пару дней после похорон ко мне обратилась соседка. Предложила стать сиделкой, в обмен на мою квартиру, когда я умру. Ну как предложила... Просто взяла вторые ключи и периодически заходила что-то приготовить или подмести полы.

По словам мужчины, такую помощь ему предлагали и другие соседи по дому. Открытым текстом заявляли, что родственников у него не осталось, жильё пропадёт, а кому это надо? Мужчина посчитал, что сможет принять помощь от соседки, благо, знает её чуть ли не с пелёнок.

— Она в курсе всех наших дел, нам скрывать нечего. Знала, что у нас с женой остались сбережения — чуть больше 5 млн рублей. Предложила оформить на себя доверенность на этот вклад. Может, я и отказался бы, но мне и сотрудница банка твердила, мол, зачем вам самому бегать по банкам, если есть женщина, готовая делать это за вас?

Пенсионер не смог отказать такому напору и около года всё шло нормально. А в начале октября 2023-го, явившись в банк, он узнал, что все его накопления загадочным образом исчезли. 

— Мне сказали, что отдали все деньги соседке. Хотя в доверенности было написано черным по белому, что она не имеет права распоряжаться деньгами самостоятельно — только быть моим представителем. Тем не менее, денежки ей перевели, а мне даже не дают выписку по транзакциям. Говорят, что я теперь посторонний, и к этим деньгам не имеют отношения.

Мужчина обратился к соседке-сиделке, но в ответ получил заявление, что 5 миллионов рублей, оказывается, он ей подарил. Правда, никакой расписки или дарственной не имеется: женщина утверждает, что о подарке мужчина сообщил в устной форме.

Теперь в этой истории будут разбираться правоохранители: сотрудники полиции зарегистрировали обращение пенсионера и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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