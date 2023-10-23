В Туле состоится крупный фестиваль для молодых фотографов

В кластере «Октава» пройдут «Дни молодой фотографии» и конкурс для фотографов.

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С 26 октября по 9 ноября в Туле пройдет фестиваль «Дни молодой фотографии». Планируется насыщенная просветительская программа: лекции, тренинги, творческие встречи от известных фотографов, журналистов, фоторедакторов, корреспондентов.

– Тех, кто хочет попробовать себя в фотоискусстве, ожидают мастер-классы, где можно получить советы от профессионалов, а также лично познакомиться с фотохудожниками. Гостей ждут эксперты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, графические дизайнеры, маркетологи, руководители фотостудий, юристы из разных городов, – рассказали в пресс-службе индустриального кластера.

В рамках фестиваля пройдет молодежный блиц-конкурс для фотографов о Туле и Тульской области. К участию приглашаются молодые авторы от 16 до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях:

фотосерии (от 3 до 6 работ в каждой, объединенные сюжетом, единой визуальной подачей, постобработкой, не более 3 серий от автора);

одиночные нейрофотографии, сделанные с использованием искусственного интеллекта (не более 3 изображений от каждого автора).

К участию принимаются работы, сделанные в период с 26 октября по 8 ноября. Отправить фото на конкурс можно со страницы мероприятия Вконтакте - https://vk.com/blitz_tula, по почте [email protected]. Подробности и условия участия будут рассказаны на открытии фестиваля. Приятные подарки, дипломы победителям (1, 2, 3 место, 2 диплома «Почетное упоминание жюри») от Правительства Тульской области будут вручены 9 ноября.

«Молодая фотография» – новый масштабный Всероссийский проект. Тула третий раз принимает лучшие авторские серии фотографов и художников, работающих с фотографией.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте кластера.