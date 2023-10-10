Умер легендарный капитан «Арсенала» Владимир Прохоров

Для болельщиков со стажем Владимир Прохоров — не менее значимая величина в истории, чем другая звезда тульского футбола восьмидесятых годов Павел Шишкин. Они даже символически передали футбольную эстафету друг другу. Как только Павел Шишкин закончил спортивную карьеру, лучшим бомбардиром «Арсенала» стал в 1986 году Владимир Прохоров. А ведь тот год он вообще начинал защитником. Но у команды начались проблемы с забитыми голами, и защитника Прохорова перевели в атаку. Получилось успешно.

«Арсенал» 1984 года.

Он же и начинал заниматься в группе подготовки как нападающий. Но потом, когда пришел в команду мастеров, тренеры пытались сделать из Прохорова универсального футболиста. Играл в обороне, играл полузащитника. Модно тогда было иметь в составе креативного защитника, который подключается в атаку. А еще он считался непревзойденным мастером исполнения одиннадцатиметровых, которые для соперника фактически были приговором.

С одиннадцатиметровой отметки Владимир Прохоров практически не промахивался. Само собой отвечал и за все остальные стандартные положения — подавал угловые, исполнял штрафные.

Он был многолетним капитаном «Арсенала». Капитаном по самому гамбургскому счету — его уважали и в команде, и на трибунах. Когда в семье Владимира Прохорова случилось горе — умерла жена, оставив двоих детей, болельщики искренне сопереживали случившееся вместе с ним. Ведь Владимир Прохоров для всех на трибунах был своим.

Родился он в Липках. Когда учился в восьмом классе, семья переехала в Тулу, и Прохоров, прежде чем в 1976 году прийти в тульский «Машиностроитель», успел в составе «Торпедо» комбайнового завода стать чемпионом области. Всего в составе тульской команды он сыграл 345 матчей, забил во второй лиге 50 голов. По количеству проведенных за тульскую команду матчей он уступает только Анатолию Семенову.

Прохорову было присвоено звание мастера спорта СССР. А этого в те времена, да еще футболисту из второй лиги, добиться было ох как непросто. Надо было не только выделяться на поле, но и провести в составе одной команды не менее, кажется, десяти сезонов. У него, собственно, за всю карьеру и было две команды. Первая из них Тула, со всем ее многообразием названий в то время — «Машиностроитель», ТОЗ, потом «Арсенал».

Когда в «Арсенале» сменилось руководство, с новым главным тренером не захотел работать, уехал в Калугу. У наших друзей-соперников тоже, как и в Туле, был в то время пунктик — свои футболисты и пришлые, варяги. А тут еще пришел футболист из стана главного по жизни конкурента. Но прошло всего ничего, и в калужских газетах уже писали: побольше бы нам таких варягов.