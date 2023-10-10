На каких улицах Тулы 11 октября отключат электричество

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- пр-т Ленина, 28, 34, 30, 32,
- ул. Каминского, 23-а, 30, 20, 27,
- ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50,
- ул. Ф. Энгельса, 133, 135, 135-а, 137,
- ул. Первомайская, 9,
- пр-т Ленина, 62, 64, 66, 68,
- ул. Вильямса, 26, 28, 36-б, 30-б, 26-а, 30, 32,
- ул. Металлистов, 2-а,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 99-141 (нечётн.),
- Мясново: Одоевское шоссе, 7-б, 9-а, 1, 1-а, 1-б, 30, 3-д, 5, 9, 7, 3.