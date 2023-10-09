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Тульская каратистка стала призером на I Всемирных играх национальных видов единоборств

Тульская каратистка стала призером на I Всемирных играх национальных видов единоборств

Девушка завоевала серебряную медаль.

I Всемирные игры национальных видов единоборств проходили с 4 по 8 октября в Чебоксарах.

В программу соревнований вошли 7 видов спорта: айкидо, борьба на поясах, всестилевое карате, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», а также 6 видов единоборств: казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.


Воспитанница тульской СШОР «Восток» Марина Пьянкова заняла 2-е место в весовой категории до 60 кг в соревнованиях по всестилевому карате. Подготовил спортсменку Алексей Плехоткин. 

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