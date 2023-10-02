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Волейболистки «Тулицы» стартовали в Суперлиге с победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Волейболистки «Тулицы» стартовали в Суперлиге с победы

Наша команда обыграла краснодарское «Динамо».

В «Тула-Арене» прошел первый матч сезона 2023/24 чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Тулица» приняла на своей площадке краснодарское «Динамо».

В стартовом матче сезона наши волейболистки одержали победу со счетом 3:2 (25:18; 19:25; 20:25; 26:24; 15:3).

Главный тренер «Тулицы» Андрей Подкопаев отметил:

— Была очень сложная игра, много чего не получалось. Но в концовке всё изменили.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил команду с первой победой в этом сезоне:

— Непростое начало сезона, но наши спортсменки смогли перехватить инициативу в важнейший момент. Это была командная игра и достойная победа. «Тулица», так держать! 

8 октября «Тулица» сыграет дома против «Минчанки».

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