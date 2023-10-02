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Историко-культурный комплекс на станции Скуратово в Тульской области отметил 20-летие своего основания
Фото: газета "Заря. Чернский район".

Историко-культурный комплекс на станции Скуратово в Тульской области отметил 20-летие своего основания

Гости прибыли на праздник на ретропоезде.

Историко-культурный комплекс на станции Скуратово в Тульской области отметил 20-летие. Он был открыт 1 октября 2003 года, в день основания компании ОАО «РЖД».

В торжественных мероприятиях, посвященных его юбилею, приняли участие руководители ОАО «РЖД» и МЖД, Чернского района, представители законодательной власти, работники столичной магистрали, местные жители, а также жители Тулы, которые прибыли из областного центра на ретропоезде. На перроне их ожидала ярмарка народных промыслов, мастер-классы и небольшая концертная программа, подготовленная силами местных творческих коллективов.

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Фото: газета «Заря».

Как сообщает пресс-служба МЖД, экспозиционная площадка на железнодорожной станции Скуратово стала второй в Тульской области, созданной железнодорожниками на вокзале. Первой является Козлова Засека на станции Ясная Поляна.

Станция Скуратово расположена в Чернском районе Тульской области, на пути между городами Тула и Орел. Первый поезд через нее прошел 155 лет назад. Своим названием она обязана знаменитому путешественнику, исследователю и участнику легендарной Великой Северной экспедиции Алексею Скуратову, чье имение располагалось поблизости.

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Фото: газета «Заря».

Для комфорта пассажиров поездов дальнего следования в 1870 году здесь был построен вокзал — «каменный дом с платформой и навесом длиной в 31 сажень», сохранившийся до наших дней.

Сегодня в нем расположена историческая экспозиция, посвященная истории края, прошлому железнодорожного транспорта, а также рассказывающая о жизни и деятельности великих русских писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева, которые неоднократно встречались во время путешествия в свои имения.

Кроме того, в привокзальном сквере установлены памятники Алексею Скуратову и железнодорожникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

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