Историко-культурный комплекс на станции Скуратово в Тульской области отметил 20-летие своего основания

Фото: газета "Заря. Чернский район".

Историко-культурный комплекс на станции Скуратово в Тульской области отметил 20-летие. Он был открыт 1 октября 2003 года, в день основания компании ОАО «РЖД».

В торжественных мероприятиях, посвященных его юбилею, приняли участие руководители ОАО «РЖД» и МЖД, Чернского района, представители законодательной власти, работники столичной магистрали, местные жители, а также жители Тулы, которые прибыли из областного центра на ретропоезде. На перроне их ожидала ярмарка народных промыслов, мастер-классы и небольшая концертная программа, подготовленная силами местных творческих коллективов.

Как сообщает пресс-служба МЖД, экспозиционная площадка на железнодорожной станции Скуратово стала второй в Тульской области, созданной железнодорожниками на вокзале. Первой является Козлова Засека на станции Ясная Поляна.

Станция Скуратово расположена в Чернском районе Тульской области, на пути между городами Тула и Орел. Первый поезд через нее прошел 155 лет назад. Своим названием она обязана знаменитому путешественнику, исследователю и участнику легендарной Великой Северной экспедиции Алексею Скуратову, чье имение располагалось поблизости.

Для комфорта пассажиров поездов дальнего следования в 1870 году здесь был построен вокзал — «каменный дом с платформой и навесом длиной в 31 сажень», сохранившийся до наших дней.

Сегодня в нем расположена историческая экспозиция, посвященная истории края, прошлому железнодорожного транспорта, а также рассказывающая о жизни и деятельности великих русских писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева, которые неоднократно встречались во время путешествия в свои имения.

Кроме того, в привокзальном сквере установлены памятники Алексею Скуратову и железнодорожникам, погибшим во время Великой Отечественной войны.