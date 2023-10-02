Алексей Дюмин поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

— Уважаемые работники и студенты колледжей и техникумов! 2 октября — День среднего профессионального образования в России.

Поздравляю с этим праздником преподавателей и мастеров производственного обучения, студентов, выпускников, которые сегодня успешно трудятся в различных отраслях экономики на благо нашей Родины!

У СПО региона очень богатая история: первые профессиональные учреждения в Тульской губернии начали открываться еще во второй половине XIX века. Новые учебные заведения создавались именно в связи с потребностями промышленности. И сейчас в Тульской области — разветвленная сеть организаций СПО, ведущих подготовку кадров для региона по более чем 140 профессиям и специальностям. Студенты СПО ежегодно достойно представляют наш регион на чемпионатах профессионального мастерства.

Особый упор в Тульской области делается на подготовку квалифицированных кадров для нашей промышленности, в том числе для оборонной отрасли. Усиливается взаимодействие колледжей с предприятиями региона в части создания образовательно-производственных кластеров по ключевым направлениям. Все это позволяет готовить именно тех специалистов, которые востребованы в экономике региона.

Желаю работникам и студентам учреждений среднего профессионального образования здоровья, благополучия и успехов!