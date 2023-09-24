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В Туле водитель остановил автобус и отправился покупать фрукты

В Туле водитель остановил автобус и отправился покупать фрукты

Тот случай, когда свежие фрукты – это не только источник витаминов, но и причина для опоздания.

Инцидент произошел 23 сентября в Туле на Красноармейском проспекте. О нем Myslo рассказала читательница.

«Водитель лайна №42 на ост . Д. Ульянова ушел покупать фрукты у торгашей около остановки, как в порядке вещей.  Сейчас так принято? Ехали на занятие с ребенком, опоздали, прождали водителя мин 5-7.

Если бы автобус покатился или кто-нибудь решил сесть вместо него? Двери настежь. Вообще, может ли водитель покидать автобус если в нем пассажиры?»

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Да, ситуация не очень. Вопросы читатель задает правильные. Но водитель - тоже человек. Целый день на работе, несколько раз за этот день проезжает мимо свежих фруктов и очень хочет их отведать: как бы вы поступили на его месте?

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