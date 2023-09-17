«Вы – часть нашей семьи»: болельщики «Арсенала» записали трогательное видео

16 сентября на официальных страничках ПФК «Арсенал» появились видео от фан-сообщества команды.

– С вами огромная семья, люди, которые готовы поддерживать вас в любую погоду, в любом городе России, и будут следовать за вами для победы, поддерживать и быть всегда рядом. У нас нет другого клуба, нет другого герба. Только «Арсенал». И, когда вы в нашей команде носите такой же герб, вы должны понимать, что вы – есть часть нашей семьи, – обратился к футбольному клубу болельщик.

Напомним, что в это воскресенье «Арсенал» сыграет с ярославской командой «Шинник» на Центральном стадионе. В связи с этим на улицах Жаворонкова и Агеева ограничат движение транспорта.