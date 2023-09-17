Туляк пожаловался на нехватку автобусов по маршруту № 26

Фото Дениса Денисова

Сообщение о том, что в областном центре не хватает автобусов № 26 появилось накануне в соцсетях. Туляк жалуется, что салон переполняется в час-пик, особенно во время посадки на проспекте Ленина. При том, что люди набиваются в автобус, есть пассажиры, которые не могут втиснуться в салон и ждут следующий.

– Автобус был забит под завязку, как в 90-е. Пассажиры пытались штурмовать все двери, хотя по правилам вход только в первую. При этом несколько человек в автобус не попали, места не хватило. Люди едут на работу, учёбу. Надо или повышать вместимость транспортных средств, или сокращать интервалы, – пишет Денис Денисов.

По мнению туляка, разгрузить пассажиропоток помог бы троллейбус № 11.