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Туляк пожаловался на нехватку автобусов по маршруту № 26
Фото Дениса Денисова

Туляк пожаловался на нехватку автобусов по маршруту № 26

Транспорт забит под завязку, особенно в час-пик.

Сообщение о том, что в областном центре не хватает автобусов № 26 появилось накануне в соцсетях. Туляк жалуется, что салон переполняется в час-пик, особенно во время посадки на проспекте Ленина. При том, что люди набиваются в автобус, есть пассажиры, которые не могут втиснуться в салон и ждут следующий.

Автобус был забит под завязку, как в 90-е. Пассажиры пытались штурмовать все двери, хотя по правилам вход только в первую. При этом несколько человек в автобус не попали, места не хватило. Люди едут на работу, учёбу. Надо или повышать вместимость транспортных средств, или сокращать интервалы, – пишет Денис Денисов.

По мнению туляка, разгрузить пассажиропоток помог бы троллейбус № 11.  

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Автор:
сегодня, в 13:56 +4
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Тулапроспект Ленина

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