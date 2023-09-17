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Как прошла реконструкция Куликовской битвы – фоторепортаж Myslo
Фото Дмитрия Черба

Как прошла реконструкция Куликовской битвы – фоторепортаж Myslo

Празднование завершится 21 сентября.

16 сентября в Тульской области состоялся ключевой день празднования 
643-й годовщины Куликовской битвы. 

Гостей и участников на Красном холме приветствовал председатель правительства региона Вячеслав Федорищев. Он напомнил, что в 2030 году регион ждёт празднование 650-летие Куликовской битвы. Как сообщает пресс-служба облправительства, в регионе запланированы инфраструктурные проекты, множество творческих и просветительских мероприятий.

Затем возле колонны Дмитрия Донского состоялось шествие участников фестиваля. Реконструкторы со всей страны продемонстрировали зрителям исторические костюмы, провели турниры по средневековому бою, воспроизвели сражения русской и ордынской ратей Дмитрия Донского и Мамая. Для гостей работали Краснохолмская ярмарка и Поляна мастеров, где проходили тематические мастер-классы. Выступили Губернаторский духовой оркестр и фолк-группы.

Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября, в День воинской Славы России. Отметим, что мероприятия проходят при поддержке правительства области и завершают проект «Музейное лето в Туле», инициированный Алексеем Дюминым.

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Автор:
сегодня, в 11:53 0
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