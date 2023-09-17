Как прошла реконструкция Куликовской битвы – фоторепортаж Myslo

Фото Дмитрия Черба

16 сентября в Тульской области состоялся ключевой день празднования

643-й годовщины Куликовской битвы.

Гостей и участников на Красном холме приветствовал председатель правительства региона Вячеслав Федорищев. Он напомнил, что в 2030 году регион ждёт празднование 650-летие Куликовской битвы. Как сообщает пресс-служба облправительства, в регионе запланированы инфраструктурные проекты, множество творческих и просветительских мероприятий.

Затем возле колонны Дмитрия Донского состоялось шествие участников фестиваля. Реконструкторы со всей страны продемонстрировали зрителям исторические костюмы, провели турниры по средневековому бою, воспроизвели сражения русской и ордынской ратей Дмитрия Донского и Мамая. Для гостей работали Краснохолмская ярмарка и Поляна мастеров, где проходили тематические мастер-классы. Выступили Губернаторский духовой оркестр и фолк-группы.

Многодневное празднование 643-й годовщины Куликовской битвы завершится 21 сентября, в День воинской Славы России. Отметим, что мероприятия проходят при поддержке правительства области и завершают проект «Музейное лето в Туле», инициированный Алексеем Дюминым.