В Туле школьные и студенческие команды соревнуются в баскетболе 3х3

Фото пресс-службы правительства Тульской области

13 и 14 сентября в Центре уличного баскетбола проходит четвертый соревновательный этап «Битвы клубов». 17 школьных и 22 студенческих спортивных клуба региона выявляют сильнейших в баскетболе 3×3.

Любителей здорового образа жизни приветствовал министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев.

— Проект «Битва клубов» — уникальная практика не только для Тульской области, но и для всей страны. Объединив спортивные клубы предприятий, школ, колледжей, нам удалось не только приобщить к регулярным занятиям спортом многих жителей региона, но и дать импульс развитию клубной системы. Весь год более 2000 спортсменов испытывают свои силы в ГТО, мини-футболе, тэг-регби, баскетболе 3×3, волейболе, мини-футболе, пейнтболе. Желаю каждому из вас успешно выступить, показать свой лучший результат! — сказал Дмитрий Яковлев.

«Битва клубов» — это первые региональные спортивные соревнования между спортклубами региона. Они проходят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» до конца 2023 года. Напомним, за главный приз и звание победителей борются 86 клубов области.