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  4. Администрация Новомосковска выплатит 30 тыс. руб. ребенку, пострадавшему от укуса бродячей собаки - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Новомосковске бродячая собака укусила ребенка: администрация заплатит компенсацию
Фото Алексея Пирязева

В Новомосковске бродячая собака укусила ребенка: администрация заплатит компенсацию

Межрайонная прокуратура провела проверку.

В августе 2022 года в Новомосковске на улице Парковой бездомная собака покусала 11-летнего мальчика, причинив повреждения, имеющие критерии легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев.

Суд удовлетворил иск прокурора города и взыскал с администрации Новомосковска в пользу несовершеннолетнего 30 тысяч рублей. 

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сегодня, в 14:24 0
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