В Новомосковске бродячая собака укусила ребенка: администрация заплатит компенсацию

В августе 2022 года в Новомосковске на улице Парковой бездомная собака покусала 11-летнего мальчика, причинив повреждения, имеющие критерии легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев.

Суд удовлетворил иск прокурора города и взыскал с администрации Новомосковска в пользу несовершеннолетнего 30 тысяч рублей.