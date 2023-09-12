  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хоккейный АКМ уверенно победил «Динамо СПб» на выезде - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хоккейный АКМ уверенно победил «Динамо СПб» на выезде
Фото пресс-службы АКМ.

Хоккейный АКМ уверенно победил «Динамо СПб» на выезде

4:0 — победа тульской команды.

С первых минут первого периода АКМ старался захватить инициативу и открыть счет, но хозяева сдержали натиск. К середине периода команды обменялись острыми атаками: Лазарев опасно бросал, а игрок «Динамо СПб» убежал на рандеву с Поповым, где Денис вышел победителем. В конце периода тот же Лазарев подкараулил неточный пас хозяев в их зоне и мощно пробил в створ, но вратарь с угрозой справился. Команды ушли на перерыв при счете 0:0. 
 
Туляки ударно начали второй период: Александр Комаристый отобрал шайбу в чужой зоне и выкатил Даниилу Анопу, который мастерски завершил комбинацию — 1:0. Спустя две минуты Михаил Низовкин с ближней дистанции прошивает вратаря хозяев и забрасывает свою дебютную шайбу в «OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути» — 2:0. Динамовцы были ошарашены таким напором АКМ, который и не собирался останавливаться. Подопечные Сергея Решетникова поймали кураж, и Михаил Никовкин оформил дубль: передача Ярослава Алексеева, и нападающий расстрелял вратаря в незащищённый угол ворот. Хозяева так и не смогли ответить во втором периоде и команды отправились на перерыв при счете 3:0.
 
В начале третьего периода «Динамо СПб» ожидаемо понеслось вперёд отыгрываться. Опасные моменты создавались у ворот АКМ, но Денис Попов раз за разом показывал класс. К середине периода туляки довели атаку до логического завершения: Владислав Рыбаков отдал передачу на Даниила Анопа, который переиграл вратаря хозяев и сделал дубль. Четвертая шайба окончательно добила динамовцев, а в конце встречи АКМ мог оформить разгром, но вратарь хозяев был на месте. 
 
4:0 — победа АКМ.

сегодня, в 10:09 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле педофилу грозит пожизненное лишение свободы
В Туле педофилу грозит пожизненное лишение свободы
Дети понедельника. «Химки» «Арсеналу» пока не по зубам
Дети понедельника. «Химки» «Арсеналу» пока не по зубам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.