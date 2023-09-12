Хоккейный АКМ уверенно победил «Динамо СПб» на выезде

Фото пресс-службы АКМ.

С первых минут первого периода АКМ старался захватить инициативу и открыть счет, но хозяева сдержали натиск. К середине периода команды обменялись острыми атаками: Лазарев опасно бросал, а игрок «Динамо СПб» убежал на рандеву с Поповым, где Денис вышел победителем. В конце периода тот же Лазарев подкараулил неточный пас хозяев в их зоне и мощно пробил в створ, но вратарь с угрозой справился. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.



Туляки ударно начали второй период: Александр Комаристый отобрал шайбу в чужой зоне и выкатил Даниилу Анопу, который мастерски завершил комбинацию — 1:0. Спустя две минуты Михаил Низовкин с ближней дистанции прошивает вратаря хозяев и забрасывает свою дебютную шайбу в «OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути» — 2:0. Динамовцы были ошарашены таким напором АКМ, который и не собирался останавливаться. Подопечные Сергея Решетникова поймали кураж, и Михаил Никовкин оформил дубль: передача Ярослава Алексеева, и нападающий расстрелял вратаря в незащищённый угол ворот. Хозяева так и не смогли ответить во втором периоде и команды отправились на перерыв при счете 3:0.



В начале третьего периода «Динамо СПб» ожидаемо понеслось вперёд отыгрываться. Опасные моменты создавались у ворот АКМ, но Денис Попов раз за разом показывал класс. К середине периода туляки довели атаку до логического завершения: Владислав Рыбаков отдал передачу на Даниила Анопа, который переиграл вратаря хозяев и сделал дубль. Четвертая шайба окончательно добила динамовцев, а в конце встречи АКМ мог оформить разгром, но вратарь хозяев был на месте.



4:0 — победа АКМ.