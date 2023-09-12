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Дети понедельника. «Химки» «Арсеналу» пока не по зубам
Фото Алексея Пирязева.

Дети понедельника. «Химки» «Арсеналу» пока не по зубам

В честь столетия клуба «Арсенал» одержал добротную победу в Тюмени. Ровно через неделю тульская команда играла сразу после Дня города.

Однако создать два раза подряд праздничное настроение своим болельщикам не удалось. «Химкам» «Арсенал» проиграл. 

Наши ожидания — это, конечно, наши проблемы. После двух подряд удачно проведенных матчей от встречи с «Химками» мы ожидали большего. Сказать, что «Арсенал» не старался, нельзя. Старался, пытался что-то изобрести, играть от себя, но «Химки» на поверку оказались покрепче «Торпедо» и «Тюмени» вместе взятых. По-видимому, такие команды «Арсеналу» пока не по зубам. 

Да, собственно, это пока был самый организованный и добротный соперник. «Торпедо» со своей набитой до отказа мошной, впечатления все равно не произвело. Разгром в Жигулевске скорее можно воспринимать как казус, ну, а уж проигрыш в Новороссийске — тем более. По сути «Химки» пока единственный соперник, который очевидно выглядел мастеровитее «Арсенала». 

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Это при том, что «Химки» отнеслись к сопернику с максимальной серьезностью. И если говорить о причинах поражения, они и в этом тоже — соперник тульскую команду опасался, разобрал ее игру до косточек, строго придерживался выбранной тактики. Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев по этому поводу пошутил: у вас минус четыре во вторых таймах, у нас — минус три в первые пятнадцать минут. Из этого надо было делать выводы.

— Если обратили внимание, — рассказал Андрей Талалаев, — первые минуты были примитивными по игре, старались избежать ошибок. Потом успокоились, стали играть в два-три касания, появился креатив. 

Также главный тренер «Химок» признался, что его команда умышленно с первых минут отдала инициативу сопернику, сделав ставку на контратаки. И, по его словам, не прогадала.

Собственно, одна из таких быстрых атак в середине первого тайма и решила, по сути, исход матча. Аршак Корян коротким пасом на Магомедова вскрыл оборону «Арсенала», после чего игрок подмосковной команды оказался наедине с голкипером туляков. С первым ударом Кокарев справился, но практически тут же Ндука не успел убрать ногу с траектории движения выскочившего из-за его спины игрока гостей, и судья расценил падение максимальной оценкой, указав на одиннадцатиметровую отметку.

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Тоже, можно сказать, домашняя заготовка тренера «Химок», ведь подобные пенальти в этом году в пользу наших соперников уже случались. А вот «Арсеналу» с одиннадцатиметровыми в этом матче не везло. Ни одно падение игроков тульской команды на пенальти Антон Фролов из Москвы не расценил. Хотя как минимум в двух эпизодах единоборства проходили на его глазах, и по всем телеповторам видно, как игрока туляков защитники очевидно тянут за футболку и прихватывают руками.

С ВАРом такие пенальти назначаются, с «Химками» — нет. 

Вообще все преимущество туляков в первой половине матча вылилось в итоге только в один опасный момент, когда после затяжной атаки Хабибов попытался с лету ударить по воротам, но мяч встретила нога защитника, от которой он неуклюже и небыстро поскакал в противоположный от голкипера угол ворот. Страж ворот гостей Обухов с этим рикошетом справился.

Запоминающейся получилась и еще одна атака во втором тайме, когда Окоронково накоротке покатил мяч на линию штрафной Ткачеву, но наш дальнобойщик по воротам не попал. 

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Других очевидно стопроцентных моментов вроде как не было. Хотя давление на ворота соперника «Арсенал» создавать пытался, и при определенной доле везения мог проломить оборону соперника. Трибуны, правда, подсвистывали, когда мяч периодически разыгрывался через передачу на своего вратаря, но Кокарев в данном случае выступал скорее как еще один игрок обороны, который точным пасом может вернуть мяч в атаку — весьма востребованное по нынешним временам качество.

При этом в атаке «Арсенал» сбился на свою излюбленную манеру — забросы на Окоронково. Если нигерийский нападающий успел зацепиться за мяч и набрать ход, остановить его уже не так-то просто, сразу в штрафной соперника становится горячо. А вот разнообразить игру за счет других нестандартных действий, в первую очередь на флангах и за счет дальних ударов, не получилось. Ударов практически и не было, да и возможностей покатить мяч партнеру под завершающий удар защитники «Химок» не давали.

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На послематчевой пресс-конференции Александр Сторожук осторожно, не вдаваясь в подробности, обмолвился о том, что не смогли проявить себя лидеры. Из чего можно вывести, как минимум, то, что, по его мнению, в команде есть группа игроков, которых можно отнести к лидерам. Но — да. Сказать, что кто-то в этом матче проявил себя особенно ярко, сложно. Все старались, все бились, но солировать получалось только у вратаря. Партнеры ему такую возможность предоставили сполна.

Никита Кокарев выручил даже в эпизоде, когда оказался с глазу на глаз с Аршаком Коряном– мастером по принятию нестандартных решений на поле. Выручил после сложного удара из пределов штрафной, когда мяч вылетел из-под ног защитников. Но выручить в двух эпизодах, которые привели к голу даже ему было не по силам. 

В концовке сработал закон бывших. Так настойчиво пытавшийся уйти из «Арсенала» Данил Степанов в своей новой команде обрел, по-видимому, счастье. Фактически он поставил точку в этом матче, сделав передачу в штрафную, которую по хоккейному замкнул Исаенко. 0:2, и стало понятно, что «Арсеналу» уже не отыграться. 

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Понедельник все-таки не наш день. Не зря говорят, что это день тяжелый. Что-то эти игры по понедельникам начинают надоедать. Понятно, что отчасти их можно воспринимать как элемент доверия. Телевизионщики, ставя в эфир матчи с участием «Арсенала», предполагают, что из всех команд первой лиги именно эти вызовут максимальный зрительский интерес. Шарма, может, в нашей игре поубавилось, но репутацию никуда не денешь. Многими «Арсенал» по-прежнему воспринимается как команда, по недоразумению вылетевшая из Премьер-лиги. 

Однако игра с «Химками» как-то стала совсем уж перебором.

Назначать матч с одной из самых крепких команд лиги в рабочий день в половине пятого, который определенно мог вызвать повышенный зрительский интерес, просто нелепо.

И все ради того, чтобы показать его по платному каналу. Кто знает, может, заполненных трибун и не хватало хозяевам поля для того, чтобы быть еще агрессивнее и настойчивее. После феерической победы в Тюмени желающих поболеть за «Арсенал» наверняка набралось бы больше тех трех с копейками тысяч, указанных в протоколе.

Ну и в завершение специально для тех, кто уже готов кричать все пропало, опять проиграли, мнение абсолютно неангажированное. Когда пресс-конференция с участием Андрея Талалаева уже закончилась, и многие выключили диктофоны, Андрей Викторович озвучил еще один тезис:

— Очень понравилось, как играла в предыдущих матчах команда Тулы. Мы понимали, что прессингом и флангами «Арсенал» мог вскрыть нас во встречной игре. Через некоторое время команда будет играть в результативный футбол.

 

«Арсенал» — «Химки» — 0:2 (0:1).

11 сентября. Тула. Центральный стадион. 3112 зрителей.

Судья — Антон Фролов (Москва).

Голы: Хосонов (27, с пенальти), Исаенко (84).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Нижегородов, Большаков, Попов, Кайнов, Ндука, Хабибов (Гираев, 60), Ткачёв (Пантелеев, 72), Макаров (Гелоян, 31), Окоронкво.

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов (Андраде, 90), Варатынов, Исаенко, Терехов, Хосонов, Магомедов (Садыгов, 81), Корян (Аветисян, 90), Берковский (Мелентиевич, 66), Яковлев (Панченко, 66).

Предупреждены: Пантелеев — Яковлев.

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