Дети понедельника. «Химки» «Арсеналу» пока не по зубам

Фото Алексея Пирязева.

Однако создать два раза подряд праздничное настроение своим болельщикам не удалось. «Химкам» «Арсенал» проиграл.

Наши ожидания — это, конечно, наши проблемы. После двух подряд удачно проведенных матчей от встречи с «Химками» мы ожидали большего. Сказать, что «Арсенал» не старался, нельзя. Старался, пытался что-то изобрести, играть от себя, но «Химки» на поверку оказались покрепче «Торпедо» и «Тюмени» вместе взятых. По-видимому, такие команды «Арсеналу» пока не по зубам.

Да, собственно, это пока был самый организованный и добротный соперник. «Торпедо» со своей набитой до отказа мошной, впечатления все равно не произвело. Разгром в Жигулевске скорее можно воспринимать как казус, ну, а уж проигрыш в Новороссийске — тем более. По сути «Химки» пока единственный соперник, который очевидно выглядел мастеровитее «Арсенала».

Это при том, что «Химки» отнеслись к сопернику с максимальной серьезностью. И если говорить о причинах поражения, они и в этом тоже — соперник тульскую команду опасался, разобрал ее игру до косточек, строго придерживался выбранной тактики. Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев по этому поводу пошутил: у вас минус четыре во вторых таймах, у нас — минус три в первые пятнадцать минут. Из этого надо было делать выводы.

— Если обратили внимание, — рассказал Андрей Талалаев, — первые минуты были примитивными по игре, старались избежать ошибок. Потом успокоились, стали играть в два-три касания, появился креатив.

Также главный тренер «Химок» признался, что его команда умышленно с первых минут отдала инициативу сопернику, сделав ставку на контратаки. И, по его словам, не прогадала.

Собственно, одна из таких быстрых атак в середине первого тайма и решила, по сути, исход матча. Аршак Корян коротким пасом на Магомедова вскрыл оборону «Арсенала», после чего игрок подмосковной команды оказался наедине с голкипером туляков. С первым ударом Кокарев справился, но практически тут же Ндука не успел убрать ногу с траектории движения выскочившего из-за его спины игрока гостей, и судья расценил падение максимальной оценкой, указав на одиннадцатиметровую отметку.

Тоже, можно сказать, домашняя заготовка тренера «Химок», ведь подобные пенальти в этом году в пользу наших соперников уже случались. А вот «Арсеналу» с одиннадцатиметровыми в этом матче не везло. Ни одно падение игроков тульской команды на пенальти Антон Фролов из Москвы не расценил. Хотя как минимум в двух эпизодах единоборства проходили на его глазах, и по всем телеповторам видно, как игрока туляков защитники очевидно тянут за футболку и прихватывают руками.

С ВАРом такие пенальти назначаются, с «Химками» — нет.

Вообще все преимущество туляков в первой половине матча вылилось в итоге только в один опасный момент, когда после затяжной атаки Хабибов попытался с лету ударить по воротам, но мяч встретила нога защитника, от которой он неуклюже и небыстро поскакал в противоположный от голкипера угол ворот. Страж ворот гостей Обухов с этим рикошетом справился.

Запоминающейся получилась и еще одна атака во втором тайме, когда Окоронково накоротке покатил мяч на линию штрафной Ткачеву, но наш дальнобойщик по воротам не попал.

Других очевидно стопроцентных моментов вроде как не было. Хотя давление на ворота соперника «Арсенал» создавать пытался, и при определенной доле везения мог проломить оборону соперника. Трибуны, правда, подсвистывали, когда мяч периодически разыгрывался через передачу на своего вратаря, но Кокарев в данном случае выступал скорее как еще один игрок обороны, который точным пасом может вернуть мяч в атаку — весьма востребованное по нынешним временам качество.

При этом в атаке «Арсенал» сбился на свою излюбленную манеру — забросы на Окоронково. Если нигерийский нападающий успел зацепиться за мяч и набрать ход, остановить его уже не так-то просто, сразу в штрафной соперника становится горячо. А вот разнообразить игру за счет других нестандартных действий, в первую очередь на флангах и за счет дальних ударов, не получилось. Ударов практически и не было, да и возможностей покатить мяч партнеру под завершающий удар защитники «Химок» не давали.

На послематчевой пресс-конференции Александр Сторожук осторожно, не вдаваясь в подробности, обмолвился о том, что не смогли проявить себя лидеры. Из чего можно вывести, как минимум, то, что, по его мнению, в команде есть группа игроков, которых можно отнести к лидерам. Но — да. Сказать, что кто-то в этом матче проявил себя особенно ярко, сложно. Все старались, все бились, но солировать получалось только у вратаря. Партнеры ему такую возможность предоставили сполна.

Никита Кокарев выручил даже в эпизоде, когда оказался с глазу на глаз с Аршаком Коряном– мастером по принятию нестандартных решений на поле. Выручил после сложного удара из пределов штрафной, когда мяч вылетел из-под ног защитников. Но выручить в двух эпизодах, которые привели к голу даже ему было не по силам.

В концовке сработал закон бывших. Так настойчиво пытавшийся уйти из «Арсенала» Данил Степанов в своей новой команде обрел, по-видимому, счастье. Фактически он поставил точку в этом матче, сделав передачу в штрафную, которую по хоккейному замкнул Исаенко. 0:2, и стало понятно, что «Арсеналу» уже не отыграться.

Понедельник все-таки не наш день. Не зря говорят, что это день тяжелый. Что-то эти игры по понедельникам начинают надоедать. Понятно, что отчасти их можно воспринимать как элемент доверия. Телевизионщики, ставя в эфир матчи с участием «Арсенала», предполагают, что из всех команд первой лиги именно эти вызовут максимальный зрительский интерес. Шарма, может, в нашей игре поубавилось, но репутацию никуда не денешь. Многими «Арсенал» по-прежнему воспринимается как команда, по недоразумению вылетевшая из Премьер-лиги.

Однако игра с «Химками» как-то стала совсем уж перебором.

Назначать матч с одной из самых крепких команд лиги в рабочий день в половине пятого, который определенно мог вызвать повышенный зрительский интерес, просто нелепо.

И все ради того, чтобы показать его по платному каналу. Кто знает, может, заполненных трибун и не хватало хозяевам поля для того, чтобы быть еще агрессивнее и настойчивее. После феерической победы в Тюмени желающих поболеть за «Арсенал» наверняка набралось бы больше тех трех с копейками тысяч, указанных в протоколе.

Ну и в завершение специально для тех, кто уже готов кричать все пропало, опять проиграли, мнение абсолютно неангажированное. Когда пресс-конференция с участием Андрея Талалаева уже закончилась, и многие выключили диктофоны, Андрей Викторович озвучил еще один тезис:

— Очень понравилось, как играла в предыдущих матчах команда Тулы. Мы понимали, что прессингом и флангами «Арсенал» мог вскрыть нас во встречной игре. Через некоторое время команда будет играть в результативный футбол.

«Арсенал» — «Химки» — 0:2 (0:1).

11 сентября. Тула. Центральный стадион. 3112 зрителей.

Судья — Антон Фролов (Москва).

Голы: Хосонов (27, с пенальти), Исаенко (84).

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Нижегородов, Большаков, Попов, Кайнов, Ндука, Хабибов (Гираев, 60), Ткачёв (Пантелеев, 72), Макаров (Гелоян, 31), Окоронкво.

«Химки»: Обухов, Голубович, Степанов (Андраде, 90), Варатынов, Исаенко, Терехов, Хосонов, Магомедов (Садыгов, 81), Корян (Аветисян, 90), Берковский (Мелентиевич, 66), Яковлев (Панченко, 66).

Предупреждены: Пантелеев — Яковлев.