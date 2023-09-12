В селе под Новомосковском семейная пара заживо сгорела в своём доме

Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области

В региональном СУ СКР проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек.

По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в селе Иван-Озеро Новомосковского района в одном из частных домов произошёл пожар, в результате которого скончались собственница дома и её сожитель. Причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Следователи из Новомосковска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.