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В селе под Новомосковском семейная пара заживо сгорела в своём доме
Фото: пресс-служба МЧС России по Тульской области

В селе под Новомосковском семейная пара заживо сгорела в своём доме

Следственные органы проводят проверку.

В региональном СУ СКР проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек.

По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в селе Иван-Озеро Новомосковского района в одном из частных домов произошёл пожар, в результате которого скончались собственница дома и её сожитель. Причина пожара в настоящее время устанавливается, сообщили в СУ СКР по Тульской области.

Следователи из Новомосковска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор:
сегодня, в 09:50 0
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