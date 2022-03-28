В Туле состоялся межрегиональный турнир по самбо

В нём приняли участие более 150 юных спортсменов в возрасте от 9 до 10 лет.

В воскресенье, 27 марта, в зареченской спортивной школе олимпийского резерва «Юность» состоялся Межрегиональный турнир по самбо на призы депутатов Тульской областной и Тульской городской Думы. В оружейную столицу прибыли 156 юных борцов в возрасте от 9 до 10 лет. В соревнованиях приняли участие не только туляки, но и представители разных районов области, а также спортсмены из Северной Осетии.

Турнир был организован депутатом Тульской городской Думы Дмитрием Шишкиным и депутатом облдумы Сергеем Гребенщиковым. Дмитрий Владимирович посвятил борьбе самбо всю свою жизнь, является заслуженным мастером спорта, серебряным призером Чемпионата мира и двукратным чемпионом мира. Сейчас он занимается тренерской работой в МБУ СШОР «Юность» и передаёт свой богатый спортивный опыт новому поколению самбистов.

Во время открытия турнира сотрудникам спортшколы «Юность» были вручены награды. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта Благодарности Тульской городской Думы получили Андрей Борисенко, Павел Двоеглазов, Николай Лопин, Павел Киланов, Никита Ретюнский, Андрей Савин и Владимир Федин.

Заслуженный тренер России Заслуженный работник физической культуры России, мастер спорта СССР по борьбе самбо, тренер высшей категории, президент Тульской региональной общественной организации «Федерация САМБО» Владимир Бородаенко награждён Почётной грамотой Тульской городской Думы.

– Спортшкола «Юность» – это легендарная кузница спортивных побед и достижений, – сказал Сергей Гребенщиков. – Я помню этот зал с самого детства – на тренировки сюда приезжали спортсмены из разных районов Тулы. Рад, что сегодня «Юность» сохраняет статус одного из ведущих спортивных образовательных учреждений Тульской области. Полтора года назад в здании школы был сделан масштабный ремонт – теперь ребятам удобнее и комфортнее готовиться к новым спортивным свершениям. Искренне желаю всем спортивного азарта, задора и пусть победят сильнейшие!

В турнире приняли участие 10 команд – 156 юных борцов в возрасте от 9 до 10 лет, выступавших в 10 весовых категориях. По результатам поединков 38 победителям и призерам были вручены медали, кубки и ценные призы.

– Нам удалось организовать масштабное спортивное мероприятие межрегионального уровня, – подытожил Дмитрий Шишкин. – Я благодарю всех тренеров и наставников, которые готовились сами и готовили спортсменов к этому дню. Отдельно хочу выразить огромную признательность родителям, которые пришли поддержать участников. Как тренер, скажу, что поддержка близких людей очень мотивирует и настраивает на победу. В наших планах – сделать турнир ежегодным, расширить географию участников и увеличить число весовых категорий.