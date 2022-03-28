Алексей Дюмин: «В текущих условиях импортозамещение должно идти ускоренными темпами»
Губернатор провёл заседание Штаба по обеспечению социальной-экономической стабильности.
Глава Тульской области напомнил, что на прошлой неделе на федеральном и региональном уровне был принят целый ряд решений по мерам поддержки граждан и бизнеса. Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев сообщил о дополнительных мерах, принятых федеральным Правительством. В их числе:
- предоставление грантов молодым предпринимателям до 25 лет на создание или развитие собственного дела,
- господдержка компаний, трудоустраивающих отдельные категорий граждан до 30 лет,
- возобновление механизма инвестиционных контрактов СПИК 1.0,
- сокращение максимального срока оплаты услуг МСП по заключенным с госзаказчиками договорам с 15 до 7 рабочих дней,
- предоставление регионам возможности реструктуризировать финансовые обязательства,
- освобождение IT-компаний от плановых проверок на три года,
- помощь крупному бизнесу в выплатах по кредитам с плавающей ставкой.
В Тульской области комиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики продолжает тесно взаимодействовать с системообразующими предприятиями. В первую очередь речь идет о предприятиях, находящихся в зоне риска – по ним принимаются индивидуальные решения. Ряд предприятий дополнительно вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий.
Вячеслав Федорищев отметил, что все продовольственные предприятия региона продолжают работу, и угрозы их остановки нет. Утверждённый пакет региональных мер поддержки работает, предприятия активно направляют заявки на их использование.
Используются меры поддержки по развитию экспорта – в Российский экспортный центр от региона направлено 92 запроса о потребности экспортеров в импортозамещении.
Совместно с контролирующими органами и общественниками правительство следит за ситуацией на потребительском рынке. За неделю зафиксирован рост цен, в том числе на капусту, сахар, хлебобулочные изделия.
Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, будут сохранены на прежнем уровне.
О том, что в России крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб, также заявила вице-премьер Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.
Алексей Дюмин поручил Вячеславу Федорищеву подготовить подробный доклад о работе по импортозамещению.
– В сегодняшних условиях для стабилизации экономики необходимы серьёзные преобразования. Важнейшие задачи, которые сейчас стоят перед бизнесом – это выстраивание логистики и импортозамещение. Импортозамещение – задача для нас не новая, но в сегодняшних условиях процесс замещения импорта российскими товарами должен идти ускоренными темпами, – подчеркнул Алексей Дюмин.
Также губернатор поручил главам администраций и профильным министерствам активизировать ярмарочную деятельность, расширив площадь ярмарочной торговли, обеспечить её наличие в каждом муниципальном образовании, упростить порядок выхода на торговлю для предпринимателей и проработать для них введение отсрочки платежей за второй квартал.