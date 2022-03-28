Алексей Дюмин: «В текущих условиях импортозамещение должно идти ускоренными темпами»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Глава Тульской области напомнил, что на прошлой неделе на федеральном и региональном уровне был принят целый ряд решений по мерам поддержки граждан и бизнеса. Первый заместитель Губернатора Вячеслав Федорищев сообщил о дополнительных мерах, принятых федеральным Правительством. В их числе:

предоставление грантов молодым предпринимателям до 25 лет на создание или развитие собственного дела,

господдержка компаний, трудоустраивающих отдельные категорий граждан до 30 лет,

возобновление механизма инвестиционных контрактов СПИК 1.0,

сокращение максимального срока оплаты услуг МСП по заключенным с госзаказчиками договорам с 15 до 7 рабочих дней,

предоставление регионам возможности реструктуризировать финансовые обязательства,

освобождение IT-компаний от плановых проверок на три года,

помощь крупному бизнесу в выплатах по кредитам с плавающей ставкой.

В Тульской области комиссия по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики продолжает тесно взаимодействовать с системообразующими предприятиями. В первую очередь речь идет о предприятиях, находящихся в зоне риска – по ним принимаются индивидуальные решения. Ряд предприятий дополнительно вошли в федеральный перечень системообразующих предприятий.

Вячеслав Федорищев отметил, что все продовольственные предприятия региона продолжают работу, и угрозы их остановки нет. Утверждённый пакет региональных мер поддержки работает, предприятия активно направляют заявки на их использование.

Используются меры поддержки по развитию экспорта – в Российский экспортный центр от региона направлено 92 запроса о потребности экспортеров в импортозамещении.

Совместно с контролирующими органами и общественниками правительство следит за ситуацией на потребительском рынке. За неделю зафиксирован рост цен, в том числе на капусту, сахар, хлебобулочные изделия.

Цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, а также хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, будут сохранены на прежнем уровне.

О том, что в России крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб, также заявила вице-премьер Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Алексей Дюмин поручил Вячеславу Федорищеву подготовить подробный доклад о работе по импортозамещению.

– В сегодняшних условиях для стабилизации экономики необходимы серьёзные преобразования. Важнейшие задачи, которые сейчас стоят перед бизнесом – это выстраивание логистики и импортозамещение. Импортозамещение – задача для нас не новая, но в сегодняшних условиях процесс замещения импорта российскими товарами должен идти ускоренными темпами, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Также губернатор поручил главам администраций и профильным министерствам активизировать ярмарочную деятельность, расширив площадь ярмарочной торговли, обеспечить её наличие в каждом муниципальном образовании, упростить порядок выхода на торговлю для предпринимателей и проработать для них введение отсрочки платежей за второй квартал.