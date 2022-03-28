В Тульском экзотариуме поселились древесные богомолы и палочники рамулюс

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Чтобы разглядеть палочников, нужно хорошо постараться – они мастерски сливаются со средой обитания.

Уже 29 марта посетители новой экспозиции Тульского экзотариума смогут проверить своё зрение и попытаться найти в террариуме, пожалуй, самых незаметных его обитателей, которые при этом всегда на виду – палочников рамулюс.

Эти насекомые отличаются невероятным сходством с молодыми побегами/тонкими веточками. Пока палочник не начнет шевелиться, обнаружить его практически невозможно. Палочники этого вида довольно спокойные, миролюбивые. Они ведут сумеречный и ночной образ жизни, а при опасности складывают вместе ноги и становятся ещё менее заметными на фоне ветвей.

Рядом с палочниками расположилась группа древесных богомолов. Террариум заселен нимфами (это стадия развития насекомого, когда оно уже внешне крайне похоже на взрослую особь, но не обладает половой зрелостью), но уже скоро они достигнут стадии имаго (взрослой).

Древесный богомол обитает в Узбекистане, Таджикистане, Туркмении и Индии. Вид связан с древесно-кустарниковой растительностью и чаще всего встречается в поймах рек, по долинам которых поднимается высоко в горы – до 1700 метров над уровнем моря.