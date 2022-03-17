Опубликован календарь матчей «Арсенала» до конца сезона

РПЛ опубликовала расписание чемпионата России до конца сезона. Тульский «Арсенал» сыграет дома с грозненским «Ахматом» 2 апреля в 14.00, 10 апреля в 16.30 в Москве со «Спартаком».

17 апреля в 14.00 оружейники проведут матч с «Ростовом» в Туле, 24 апреля в Казани в 14.00 сыграют с «Рубином».

2 мая в 19.00 «Арсенал» примет дома «Нижний Новгород», а 8 мая в 16.30 — «Краснодар». 14 мая в 14.00 туляки сыграют с «Уфой» на выезде.

Заключительный тур чемпионата состоится 21 мая — в 17.00 оружейники сразятся с «Уралом» в Туле.

календарь матчей

23-й тур

1 апреля (пятница)

19.00 «Рубин» — «Химки»

2 апреля (суббота)

14.00 «Крылья Советов» — «Уфа»

14.00 «Арсенал» — «Ахмат»

16.30 «Ростов» — «Нижний Новгород»

19.30 «Локомотив» — «Спартак»

3 апреля (воскресенье)

14.00 «Краснодар» — «Динамо»

16.30 ЦСКА — «Урал»

19.00 «Сочи» — «Зенит»

Перенесённый матч 19-го тура

6 апреля (среда)

19.00 «Ростов» — «Крылья Советов»

24-й тур

9 апреля (суббота)

14.00 «Нижний Новгород» — «Динамо»

14.00 «Химки» — ЦСКА

16.30 «Рубин» — «Краснодар»

19.30 «Ахмат» — «Зенит»

10 апреля (воскресенье)

12.00 «Урал» — «Крылья Советов»

14.00 «Уфа» — «Сочи»

16.30 «Спартак» — «Арсенал»

19.30 «Ростов» — «Локомотив»

25-й тур

15 апреля (пятница)

19.30 «Динамо» — «Ахмат»

16 апреля (суббота)

14.00 «Уфа» — ЦСКА

16.30 «Зенит» — «Урал»

19.00 «Спартак» — «Рубин»

17 апреля (воскресенье)

14.00 «Арсенал» — «Ростов»

16.30 «Крылья Советов» — «Краснодар»

19.00 «Нижний Новгород» — «Химки»

19.00 «Сочи» — «Локомотив»

26-й тур

23 апреля (суббота)

14.00 «Урал» — «Уфа»

16.30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»

19.00 «Сочи» — «Ахмат»

24 апреля (воскресенье)

14.00 «Рубин» — «Арсенал»

14.00 «Химки» — «Крылья Советов»

16.30 «Ростов» — «Спартак»

19.30 ЦСКА — «Динамо»

25 апреля (понедельник)

19:00 «Краснодар» — «Зенит»

27-й тур

30 апреля (суббота)

14.00 «Динамо» — «Урал»

14.00 «Рубин» — «Сочи»

16.30 «Краснодар» — «Ростов»

19.30 «Зенит» — «Локомотив»

1 мая (воскресенье)

14.00 «Спартак» — «Крылья Советов»

16.30 «Химки» — «Уфа»

19.00 «Ахмат» — ЦСКА

2 мая (понедельник)

19.00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»

Перенесённый матч 19-го тура

4 мая (среда)

19.00 «Краснодар» — «Локомотив»

28-й тур

6 мая (пятница)

18.00 «Крылья Советов» — «Динамо»

7 мая (суббота)

14.00 «Урал» — «Спартак»

16.30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»

16.30 «Зенит» — «Химки»

19.00 ЦСКА — «Сочи»

8 мая (воскресенье)

14.00 «Уфа» — «Ростов»

16.30 «Арсенал» — «Краснодар»

19.00 «Локомотив» — «Рубин»

29-й тур

13 мая (пятница)

19.00 «Сочи» — «Нижний Новгород»

14 мая (суббота)

14.00 «Уфа» — «Арсенал»

16.30 «Ростов» — «Химки»

16.30 «Локомотив» — «Динамо»

19.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

15 мая (воскресенье)

14.00 «Урал» — «Рубин»

16.30 «Спартак» — «Зенит»

19.00 «Краснодар» — ЦСКА

30-й тур

21 мая (суббота)

17.00 «Краснодар» — «Ахмат»

17.00 «Крылья Советов» — «Локомотив»

17.00 ЦСКА — «Ростов»

17.00 «Динамо» — «Сочи»

17.00 «Рубин» — «Уфа»

17.00 «Арсенал» — «Урал»

17.00 «Нижний Новгород» — «Зенит»

17.00 «Химки» — «Спартак»