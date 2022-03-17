Опубликован календарь матчей «Арсенала» до конца сезона
Оружейники завершат чемпионат домашней игрой с «Уралом».
РПЛ опубликовала расписание чемпионата России до конца сезона. Тульский «Арсенал» сыграет дома с грозненским «Ахматом» 2 апреля в 14.00, 10 апреля в 16.30 в Москве со «Спартаком».
17 апреля в 14.00 оружейники проведут матч с «Ростовом» в Туле, 24 апреля в Казани в 14.00 сыграют с «Рубином».
2 мая в 19.00 «Арсенал» примет дома «Нижний Новгород», а 8 мая в 16.30 — «Краснодар». 14 мая в 14.00 туляки сыграют с «Уфой» на выезде.
Заключительный тур чемпионата состоится 21 мая — в 17.00 оружейники сразятся с «Уралом» в Туле.
23-й тур
1 апреля (пятница)
19.00 «Рубин» — «Химки»
2 апреля (суббота)
14.00 «Крылья Советов» — «Уфа»
14.00 «Арсенал» — «Ахмат»
16.30 «Ростов» — «Нижний Новгород»
19.30 «Локомотив» — «Спартак»
3 апреля (воскресенье)
14.00 «Краснодар» — «Динамо»
16.30 ЦСКА — «Урал»
19.00 «Сочи» — «Зенит»
Перенесённый матч 19-го тура
6 апреля (среда)
19.00 «Ростов» — «Крылья Советов»
24-й тур
9 апреля (суббота)
14.00 «Нижний Новгород» — «Динамо»
14.00 «Химки» — ЦСКА
16.30 «Рубин» — «Краснодар»
19.30 «Ахмат» — «Зенит»
10 апреля (воскресенье)
12.00 «Урал» — «Крылья Советов»
14.00 «Уфа» — «Сочи»
16.30 «Спартак» — «Арсенал»
19.30 «Ростов» — «Локомотив»
25-й тур
15 апреля (пятница)
19.30 «Динамо» — «Ахмат»
16 апреля (суббота)
14.00 «Уфа» — ЦСКА
16.30 «Зенит» — «Урал»
19.00 «Спартак» — «Рубин»
17 апреля (воскресенье)
14.00 «Арсенал» — «Ростов»
16.30 «Крылья Советов» — «Краснодар»
19.00 «Нижний Новгород» — «Химки»
19.00 «Сочи» — «Локомотив»
26-й тур
23 апреля (суббота)
14.00 «Урал» — «Уфа»
16.30 «Локомотив» — «Нижний Новгород»
19.00 «Сочи» — «Ахмат»
24 апреля (воскресенье)
14.00 «Рубин» — «Арсенал»
14.00 «Химки» — «Крылья Советов»
16.30 «Ростов» — «Спартак»
19.30 ЦСКА — «Динамо»
25 апреля (понедельник)
19:00 «Краснодар» — «Зенит»
27-й тур
30 апреля (суббота)
14.00 «Динамо» — «Урал»
14.00 «Рубин» — «Сочи»
16.30 «Краснодар» — «Ростов»
19.30 «Зенит» — «Локомотив»
1 мая (воскресенье)
14.00 «Спартак» — «Крылья Советов»
16.30 «Химки» — «Уфа»
19.00 «Ахмат» — ЦСКА
2 мая (понедельник)
19.00 «Арсенал» — «Нижний Новгород»
Перенесённый матч 19-го тура
4 мая (среда)
19.00 «Краснодар» — «Локомотив»
28-й тур
6 мая (пятница)
18.00 «Крылья Советов» — «Динамо»
7 мая (суббота)
14.00 «Урал» — «Спартак»
16.30 «Нижний Новгород» — «Ахмат»
16.30 «Зенит» — «Химки»
19.00 ЦСКА — «Сочи»
8 мая (воскресенье)
14.00 «Уфа» — «Ростов»
16.30 «Арсенал» — «Краснодар»
19.00 «Локомотив» — «Рубин»
29-й тур
13 мая (пятница)
19.00 «Сочи» — «Нижний Новгород»
14 мая (суббота)
14.00 «Уфа» — «Арсенал»
16.30 «Ростов» — «Химки»
16.30 «Локомотив» — «Динамо»
19.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
15 мая (воскресенье)
14.00 «Урал» — «Рубин»
16.30 «Спартак» — «Зенит»
19.00 «Краснодар» — ЦСКА
30-й тур
21 мая (суббота)
17.00 «Краснодар» — «Ахмат»
17.00 «Крылья Советов» — «Локомотив»
17.00 ЦСКА — «Ростов»
17.00 «Динамо» — «Сочи»
17.00 «Рубин» — «Уфа»
17.00 «Арсенал» — «Урал»
17.00 «Нижний Новгород» — «Зенит»
17.00 «Химки» — «Спартак»