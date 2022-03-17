После падения наледи на подростка в Кимовске УК оштрафовали на 300 тыс. рублей

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Кимовская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения ООО УК «Светлый город» жилищно-коммунального законодательства.

Установлено, что вопреки требованиям закона управляющая компания ненадлежащим образом убирала снег и наледь с кровли и козырьков подъездов дома № 15/33 по ул. Шевченко г. Кимовска. Это привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетнего в результате падения на него снега с кровли дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним , происшествие случилось 22 февраля. На 16-летнего подростка с крыши дома рухнула наледь.



Фото Следственного комитета по Тульской области.

По результатам проверки прокуратура внесла исполняющему обязанности директора представление.

Также по постановлению межрайонной прокуратуры ООО УК «Светлый город» и исполняющий обязанности директора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Общая сумма штрафов составила 300 тыс. рублей.