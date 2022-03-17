новости
новости
Регистрация
После падения наледи на подростка в Кимовске УК оштрафовали на 300 тыс. рублей
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

После падения наледи на подростка в Кимовске УК оштрафовали на 300 тыс. рублей

Прокуратура завершила проверку по факту происшествия.

Кимовская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения ООО УК «Светлый город» жилищно-коммунального законодательства.
 
Установлено, что вопреки требованиям закона управляющая компания ненадлежащим образом убирала снег и наледь с кровли и козырьков подъездов дома № 15/33 по ул. Шевченко г. Кимовска. Это привело к причинению вреда здоровью несовершеннолетнего в результате падения на него снега с кровли дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, происшествие случилось 22 февраля. На 16-летнего подростка с крыши дома рухнула наледь.
 

Фото Следственного комитета по Тульской области.
По результатам проверки прокуратура внесла исполняющему обязанности директора представление.
 
Также по постановлению межрайонной прокуратуры ООО УК «Светлый город» и исполняющий обязанности директора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
 
Общая сумма штрафов составила 300 тыс. рублей.
Ранее по факту происшествия Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКимовск
Прочее
падение наледипострадал подросток

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в бане нашли два учебных авиаснаряда
В Тульской области в бане нашли два учебных авиаснаряда
Опубликован календарь матчей «Арсенала» до конца сезона
Опубликован календарь матчей «Арсенала» до конца сезона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.