Фото: vk.com/karatetula
Туляки выступили на Чемпионате и Первенстве Мира по всестилевому каратэ
Соревнования проходили с 9 по 12 марта в Суздале.
Побороться за призовые места приехали около 2000 каратистов из разных регионов России и 15 зарубежных стран. В результате туляки заняли следующие призовые места:
- Александр Демичев – 2 место КАТА
- Максим Демичев – 3 место КАТА
- Дмитрий Кобзев – 2 место КАТА
- Саро Арутюнян – 2 место КАТА
- Андрей Ляхов – 3 место КАТА
- Григорий Козлов – 3 место КАТА и 3 место в двоеборье.
Командное КАТА: Максим Шевченко, Максим Демичев, Степан Аничкин, Дмитрий Кобзев, Ярослав Варнавский, Григорий Козлов.
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