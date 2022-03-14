новости
новости
Регистрация
Туляки выступили на Чемпионате и Первенстве Мира по всестилевому каратэ
Фото: vk.com/karatetula

Туляки выступили на Чемпионате и Первенстве Мира по всестилевому каратэ

Соревнования проходили с 9 по 12 марта в Суздале.

Побороться за призовые места приехали около 2000 каратистов из разных регионов России и 15 зарубежных стран. В результате туляки заняли следующие призовые места:

  • Александр Демичев – 2 место КАТА
  • Максим Демичев – 3 место КАТА 
  • Дмитрий Кобзев – 2 место КАТА
  • Саро Арутюнян – 2 место КАТА
  • Андрей Ляхов – 3 место КАТА
  • Григорий Козлов – 3 место КАТА и 3 место в двоеборье.

Командное КАТА: Максим Шевченко, Максим Демичев, Степан Аничкин, Дмитрий Кобзев, Ярослав Варнавский, Григорий Козлов.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
спортсоревнованиякаратэЧемпионат мирапервенство миравсестилевое каратэ
Место
Тульская областьСуздаль
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле инспекторы ГИБДД задержали двух «бесправных» таксистов
В Туле инспекторы ГИБДД задержали двух «бесправных» таксистов
«Через два часа – пустые полки»: стоит ли тулякам закупать сахар впрок
«Через два часа – пустые полки»: стоит ли тулякам закупать сахар впрок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.