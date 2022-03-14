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В Туле инспекторы ГИБДД задержали двух «бесправных» таксистов
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В Туле инспекторы ГИБДД задержали двух «бесправных» таксистов

В регионе проходит масштабный рейд «Нелегальный перевозчик».

В ходе оперативно профилактического мероприятия  инспекторы за один день выявили двух таксистов, севших за руль, будучи лишенными права управления транспортными средствами. Каждого из них оштрафовали на 30 тысяч рублей за бесправную езду.

Кроме того, один из них получил ещё два штрафа – 500 рублей за управление машиной с неисправностями, при наличии которых эксплуатация автомобиля запрещена и 5000 рублей за незаконное нанесение цветографической схемы такси. А второму придётся заплатить 3000 рублей за отсутствие тахографа.

Госавтоинспекция напоминает представителям таксопарков о необходимости тщательного контроля за работой пассажирского транспорта и безопасностью перевозок. А пассажирам рекомендуется более серьёзно и ответственно подходить к выбору перевозчиков.

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