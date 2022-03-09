В «Арсенале» подтвердили, что швед Бьёрнстрём покинул команду

Фото пресс-службы «Арсенала».

Оказывается, еще в феврале. И почему-то об этом официально клуб не сообщал.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал об уходе шведского защитника Акселя Бьёрнстрёма из команды.

- Бьёрнстрём уехал домой ещё со сборов в феврале. Это никак не связано с какими-либо решениями ФИФА или УЕФА. Главный тренер сказал, что не рассчитывает на этого игрока, и мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Аксель поблагодарил всю команду и отправился в Швецию, — заявил Аджоев в интервью «Чемпионату».

Также президент отметил, что все остальные легионеры на месте, готовятся к игре с «Динамо».

- Но в любом случае как бы ни развивались события, мы ничего не боимся. Есть наша академия, которая уже даёт плоды. В игре с самарскими «Крыльями» на поле впервые в истории появился воспитанник академии тульского «Арсенала». Это Ансор Хабибов. Есть Артём Суханов, есть Максим Кайнов и другие ребята. Все они прошли сборы с первой командой. Мы на них серьезно рассчитываем, — добавил Гурам Аджоев.