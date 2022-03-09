Как тульским НКО оформить заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов
Приглашаются организации, которые работают над социально значимыми проектами.
Продолжается прием проектов на участие во втором конкурсе 2022 года Фонда президентских грантов. Подать заявки можно до 15 марта. К участию приглашаются некоммерческие организации всей страны.
Итоги конкурса подведут в первой половине июня. А с 1 июля поддержанные проекты уже смогут начать реализацию.
По результатам конкурса между НКО будет распределено до 4 млрд рублей. Подробнее читайте по ссылке.
Общественная палата Тульской области подготовила карточки с информацией о проведении второго конкурса 2022 года Фонда президентских грантов:
В Ресурсном центре правительства Тульской области можно получить консультацию о том, как оформить заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов.
Специалисты центра проводят прием представителей НКО по предварительной записи по телефону