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Во время пожара на ул. Октябрьской в Туле эвакуировали 5 человек

Во время пожара на ул. Октябрьской в Туле эвакуировали 5 человек

На месте происшествия работали три пожарных расчета.

Поздно вечером 8 марта в доме №97 на ул. Октябрьской в Туле произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.48, первый расчет огнеборцев был на месте уже через семь минут.
 
«Открытое горение ликвидировано в 00:02, пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек, в том числе 2 детей. В результате происшествия в комнате сгорел компьютерный стол на площади 4 кв. м», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекали 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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