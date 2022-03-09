Во время пожара на ул. Октябрьской в Туле эвакуировали 5 человек

Поздно вечером 8 марта в доме №97 на ул. Октябрьской в Туле произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 23.48, первый расчет огнеборцев был на месте уже через семь минут.

«Открытое горение ликвидировано в 00:02, пострадавших нет. Эвакуированы 5 человек, в том числе 2 детей. В результате происшествия в комнате сгорел компьютерный стол на площади 4 кв. м», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекали 9 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.