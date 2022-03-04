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Тульские спортсмены о недопуске на Паралимпиаду: «Если к нам так отнеслись все страны, то не стоит даже это оспаривать»

Тульские спортсмены о недопуске на Паралимпиаду: «Если к нам так отнеслись все страны, то не стоит даже это оспаривать»

Владимир Удальцов и Анна Панферова поделились мнением о ситуации.

Тульские спортсмены прокомментировали решение Международного паралимпийского комитета о недопуске россиян на Паралимпиаду в Пекин.

Владимир Удальцов, мастер спорта России международного класса, чемпион и бронзовый призер чемпионатов мира по лыжным гонкам спорта слепых:

- Считаю, что если к нам так отнеслись все страны, то не стоит даже это оспаривать. Я лично не хочу выступать там, где не рады мне, моей стране и нашему флагу. Нужно с гордостью уехать с Игр!

Анна Панферова, мастер спорта России международного класса, чемпионка, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых:

- Очень досадно, что такое произошло, мы так долго готовились к этим стартам, рассчитывали на самые высокие результаты. Но в этой ситуации ничего не можем сделать. Чувствую пустоту внутри себя, когда полностью отдаешься этому делу, и тут такой удар.

Конечно, неправильно, что политику смешивают со спортом, мы надеялись на другой поворот событий, но случилось так, как случилось. Не очень приятно, что все политические вопросы отражаются на судьбах спортсменов, которые никакого отношения к политической жизни не имеют и даже не задумываются об этом. Мы просто делаем свою работу, а наша работа — это тренироваться и показываться самые высокие результаты на соревнованиях.

Паралимпийский комитет России хотел оспорить данное решение, однако это оказалось невозможным.

- Это не позволяет сделать статья 2.9 Раздела о Паралимпийских играх Свода правил МПК согласно которой МПК «может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований», а также отсутствие в Конституции МПК арбитражной оговорки, позволяющей ПКР обратиться в КАС для разрешения разногласий, — говорится в заявлении ПКР.

Российские спортсмены в ближайшее время покинут Пекин.

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